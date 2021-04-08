الشؤون الإسلامية تغلق 17 مسجدًا مؤقتاً في 7 مناطق

المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 17 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يوماً 519 مسجداً تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

توزيع المساجد المغلقة

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان 1442هـ، أن المساجد المغلقة 6 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 6 حالات إصابة بها، و4 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات بها، ومسجدين في كلٍ من منطقتي القصيم وتبوك تم رصد حالتين في كلٍ منهما، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

إعادة فتح 15 مسجداً

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 15 مسجداً، خمسة مساجد بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقتي الرياض والشرقية ومسجدين في منطقة المدينة المنورة ومسجد واحد في منطقتي مكة المكرمة والجوف، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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