الشؤون الإسلامية تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق

المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 74 يومًا 764 مسجدًا تم فتح 700 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

تفاصيل المساجد المغلقة

وبينت الوزارة في تقرير صادر أمس الخميس أن المساجد المغلقة 10 بمنطقة الرياض و6 في منطقتي الشرقية وعسير، و5 في منطقتي مكة المكرمة والحدود الشمالية، و4 في منطقة جازان و2 في منطقة الباحة، ومسجد واحد في منطقة المدينة المنورة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 23 مسجدًا 11 بمنطقة الرياض و6 بمنطقة القصيم و2 بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية: عسير وجازان والباحة والجوف، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أكدت مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لرصد أي مخالفات أو تقصير في تطبيق كافة البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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