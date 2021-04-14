الشؤون الإسلامية تغلق 9 مساجد بسبب كورونا

المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 9 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 65 يومًا 579 مسجدًا تم فتح 552 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء الثاني من شهر رمضان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجدان بمنطقة عسير تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة بمعدل إصابة لكل مسجد.

فتح 10 مساجد:

كما أشارت الشؤون الإسلامية إلى أنه تم إعادة فتح 10 مساجد؛ أربعة بمنطقة جازان، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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