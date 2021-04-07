الشؤون الإسلامية توزع 4 أطنان هدية الملك سلمان من التمور في الهند

المواطن - واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة الهندية نيودلهي أربعة أطنان من التمور الفاخرة هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للشعب الهندي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

120 جهة:

وجرى تسليم كمية من التمور للشخصيات والمراكز الإسلامية البارزة، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من البرنامج 120 جهة، كما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 4000 شخص.

وأكد عدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية أن البرنامج يجسد الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في 24 دولة بقارات العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التابعة للوزارة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها في كل دولة.

شارك الخبر







شارك الخبر