الشبابيون: بانيغا موسيقار ممتع

المواطن - محمد سمعه

أثنى جمهور نادي الشباب على اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا وذلك بعد أن تألق بشكل لافت للأنظار في مباراة الباطن أمس، التي حسمها الشباب برباعية لهدف.

وكان النجم الأرجنتيني سجل هدفين في المباراة وصنع هدفين لمواطنه كريستيان جوانكا.

بانيغا سيقود الشباب للتتويج بـ الدوري

وأكد الشبابيون على أن وجود نجم إشبيلية الإسباني السابق في صفوف الليث سيقود الفريق للتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما وصفوا أسلوب لعبه وتمريراته السهلة للمهاجمين بالممتع.

وأشار جمهور الشباب إلى أنهم ينتظروا الكثير من بانيغا الذين وصفوه بالموسيقار، أمام نادي الهلال في الجولة الـ26 من دوري المحترفين في مايو المقبل.

وكان بانيغا انضم لـ الشباب صيف 2020 قادمًا من إشبيلية بعد التتويج مع الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي.

الشباب يتقاسم الصدارة مع الهلال

يذكر أن رصيد الشباب، بعد الفوز أصبح 48 نقطة متقاسمًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع نادي الهلال.

وسيلعب الشباب مع الهلال يوم 7 مايو في ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض في الدوري، وذلك بسبب مشاركة الهلال حاليًا بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وفي وقت سابق، تقدم كريستيان جوانكا، بالاعتذار لمدربه الإسباني كارلوس هيرنانديز، وذلك بعد فوز الليث على الباطن برباعية مقابل هدف.

وتحدث لاعب الشباب للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “شعرت بالغضب قليلًا بسبب تبديلي في لقاء الباطن، كنت أود استكمال المباراة، ولكنني أعتذر للمدرب ولم يحدث أي شيء، علاقتي به جيدة للغاية”.

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