الشباب بطل الشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الشباب الشوط الأول من مباراته أمام الباطن متفوقًا بثلاثية لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث الشوط الأول:

وكان الأرجنتيني إيفر بانيجا منح التقدم لليث بالدقيقة السابعة من الشوط الأول بواسطة ركلة جزاء.

ونجح اللاعب محمد رايحي في إضافة هدف التعادل للباطن من تصويبة قوية بالدقيقة الثامنة والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن الليث من إحراز هدفين عبر كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا وبانيجا بالدقيقتين الـ41 والـ45.

الشباب يُطارد الفوز:

ويسعى الشباب إلى الفوز من أجل الصعود لصدارة دوري المحترفين، على حساب نادي الهلال، الذي خسر من نادي الاتحاد بالأمس بثنائية دون رد.

يذكر أن الليث يحتل حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 45 نقطة، أما نادي الباطن فيتواجد بالمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

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