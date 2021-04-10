الشباب يهزم الباطن بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الشباب من الفوز على مضيفه الباطن برباعية لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الشباب والباطن:

وخلال الشوط الأول سجل الأرجنتيني بانيجا هدف التقدم لليث بالدقيقة الـ7 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب محمد رايحي للباطن من تصويبة قوية بالدقيقة الـ27.

وبعد ذلك تمكن الليث من إحراز هدفين عبر جوانكا وبانيجا بالدقيقتين الـ41 والـ45.

وفي الشوط الثاني من مباراة الشباب والباطن، أضاف الليث رابع الأهداف عبر اللاعب جوانكا ليُسجل ثاني أهدافه والرابع للفريق العاصمي باللقاء.

الليث يُطارد الهلال:

يذكر أن رصيد الليث أصبح بعد الفوز 48 نقطة، مطاردًا الهلال، بينما تجمد رصيد الباطن عند 28 نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة الليث والباطن كانت أُقيمت على ملعب نادي الباطن.

شارك الخبر







شارك الخبر