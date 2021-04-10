الشباب يُضيف رابع أهدافه

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الشباب من إضافة الهدف الرابع في شباك نادي الباطن، وذلك ضمن مباراة الفريقين المقامة حاليًّا بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الأرجنتيني جوانكا في إضافة رابع أهداف الليث بالدقيقة الـ50 مع بداية الشوط الثاني والثاني له شخصيًّا في المباراة.

وكان الأرجنتيني إيفر بانيجا منح التقدم لليث بالدقيقة السابعة من الشوط الأول بواسطة ركلة جزاء.

وأضاف محمد رايحي هدف التعادل للباطن من تصويبة قوية بالدقيقة الثامنة والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن الليث من إحراز هدفين عبر كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا وبانيجا بالدقيقتين الـ41 والـ45.

وتُقام مباراة الليث والباطن، على ملعب نادي الباطن، حيث يأمل الشباب في الفوز من أجل الصعود لـ صدارة دوري المحترفين، بينما أصبح الموقف صعب أمام الباطن المهدد بالدخول في المراكز المؤدية للهبوط في دوري الدرجة الأولى.

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