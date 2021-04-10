الشباب يُضيف رابع أهدافه

تمكن نادي الشباب من إضافة الهدف الرابع في شباك نادي الباطن، وذلك ضمن مباراة الفريقين المقامة حاليًّا بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
د49' هدف للشباب! ⚽#غوانكا يضيف الهدف الرابع#الباطن 1 : 4 #الشباب#الباطن_الشباب
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/MV5XoFUrfU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 10, 2021
ونجح الأرجنتيني جوانكا في إضافة رابع أهداف الليث بالدقيقة الـ50 مع بداية الشوط الثاني والثاني له شخصيًّا في المباراة.
وكان الأرجنتيني إيفر بانيجا منح التقدم لليث بالدقيقة السابعة من الشوط الأول بواسطة ركلة جزاء.
وأضاف محمد رايحي هدف التعادل للباطن من تصويبة قوية بالدقيقة الثامنة والعشرين.
وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن الليث من إحراز هدفين عبر كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا وبانيجا بالدقيقتين الـ41 والـ45.
وتُقام مباراة الليث والباطن، على ملعب نادي الباطن، حيث يأمل الشباب في الفوز من أجل الصعود لـ صدارة دوري المحترفين، بينما أصبح الموقف صعب أمام الباطن المهدد بالدخول في المراكز المؤدية للهبوط في دوري الدرجة الأولى.
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