الشرطة النرويجية تغرّم رئيسة الوزراء لمخالفتها قيود مكافحة كوفيد19

المواطن - متابعة

غرّمت الشرطة النرويجية رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ، بمبلغ 2350 دولارًا؛ بسبب مخالفتها القيود المفروضة لمكافحة كوفيد19، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ60.

مناسبتان مخالفتان:

وقالت الشرطة النرويجية: إنها استشهدت بواقعتين لتطبيق المخالفة، إحداهما في مطعم، والأخرى كانت تجمعًا لأسرتها في منتجع تزلج في جيلو، بوسط النرويج.

تجمع أكثر من 10 أشخاص:

وبينت الشرطة أنه تجمع ما بين 13 إلى 14 شخصًا، ولكن القواعد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كانت تقصر على 10 أشخاص.

اعتذرت لعدم تطبيقها الاشتراطات:

من ناحيتها اعتذرت رئيسة وزراء النرويج في وقتٍ سابق عن الواقعتين وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، مشيرة إلى أنها كانت يجب أن تكون أكثر حذرًا، خاصة أنها تنصح الآخرين يوميًّا حول ضرورة تجنب التجمعات.

تشديد قيود مكافحة كوفيد19:

يشار إلى أن النرويج أعلنت نهاية شهر مارس عن إجراءات أكثر صرامة لمكافحة وباء كورونا، والتي تشمل فرض حظر على بيع المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم، ومن المتوقع أن يستمر الحظر حتى 12 إبريل.

الحد من اللقاءات الاجتماعية:

ودعت الحكومة المواطنين إلى الحد من اللقاءات الاجتماعية، واقتصار المقابلات على شخصين من الأسر الأخرى، ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها إغلاق صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، والمتنزهات الترفيهية، وستقتصر التدريبات الرياضية في الأماكن المغلقة على الرياضيين المحترفين.

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