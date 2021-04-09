المواطن - الرياض

أكد مروان العريني، شريك ومؤسس في إحدى شركات الاستشارات، أن الشركات الوطنية تمثل 10% فقط من سوق الاستشارات في السعودية.

مروان العريني – شريك ومؤسس في إحدى شركات الاستشارات:

سوق الاستشارات في السعودية "واعد" وقيمته وصلت إلى 12 مليار ريال وفقا لآخر إحصائية بنسبة نمو تصل إلى 12%#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1Q1KwDTNrj — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 9, 2021

سوق واعد:

أضاف العريني في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة، أن سوق الاستشارات في السعودية “واعد”، وقيمته وصلت إلى 12 مليار ريال وفقًا لآخر إحصائية بنسبة نمو تصل إلى 12%.

وتابع أن الطلب كان في الماضي كبيرًا على قطاع الخاص، ولكن في الفترة الحالية أصبح هناك طلب أعلى للاستشارات وسوق واعد للشركات الوطنية؛ وذلك لاتجاه الجهات الحكومية إلى هذا القطاع، مضيفًا أن هذا السوق سيكون له مستقبل مزهر الفترة المقبل.

شارك الخبر







شارك الخبر