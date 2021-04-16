الشريف: أين رجل المرحلة بالأهلي؟!

المواطن - مروة نبيل

أعرب المتحدث الرسمي سابقًا بنادي الاتحاد، حسين الشريف عن استيائه لغياب رجال الأهلي عن دعمه خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

الشريف ينتقد غياب دعم رجال الأهلي

وقال الشريف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مأساة.. إذا كان البعض يفسر الأمور بنواياه.. الأهلي الكبير زاخر برجالاته.. ولكن أين هو رجل المرحلة من بين هؤلاء… صراحة لا يوجد أحد”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر ضد نظيره الاستقلال الإيراني بالأمس بخماسية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، ويطمح لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، خاصة أن الفريق القطري فاز في مباراته الأولى ويملك 3 نقاط.

الراقي يُعاني محليًا

وعلى الصعيد المحلي، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من تراجع النتائج أيضًا، حيث فشل في تحقيق أي فوز آخر 8 جولات، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

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