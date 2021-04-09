الشوط الأول اتحادي بامتياز

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراته أمام الهلال بالتقدم بثنائية مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25.

أحداث الشوط الأول:

وتقدم عبدالمحسن فلاتة البديل بالهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ26 من ضربة رأسية متقنة، ثم تمكن المدافع الموهوب سعود عبدالحميد من إضافة الهدف الثاني من تصويبة مخادعة للحارس عبدالله المعيوف بالدقيقة الـ45.

جوميز يعتذر لـ الاتحاديين:

وفي وقت سابق من الشوط الأول، توجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، بالاعتذار لدكة العميد، وذلك بعد تسببه في إصابة المدافع عمر هوساوي في المباراة.

ولم يستطع هوساوي إكمال المباراة، ليغادر اللقاء، مما جعل جوميز يتوجه على الفور بالاعتذار للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي وكل من كان على دكة العميد.

يذكر أنه قبل المباراة، يحتل الهلال صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

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