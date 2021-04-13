الشيخ السديس يتفقد باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام

المواطن - الرياض

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الإجراءات الاحترازية بباب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك قبل تدشين افتتاحه، تسهيلًا على قاصدي وزوار المسجد الحرام لأداء العمرة والصلاة، وذلك خلال موسم رمضان لهذا العام ١٤٤٢هـ، على أن يستكمل ما تبقى من إنشاءات عقب نهاية الموسم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام

وأشاد معالي الشيخ السديس بالعاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال نظير اهتمامهم بالجودة والإتقان خلال مراحل العمل، حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق.

تدشين مصحف الحرمين

من جهة أخرى دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تطبيق مصحف الحرمين والذي يعرض نسخة عالية الدقة من النسخة المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

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