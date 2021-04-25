الشيخ المطلق يوضح حكم صرف الزكاة لفقير عليه إيجار سكن

المواطن - ولاء المطرفي - الرياض

أوضح المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق حكم صرف الزكاة إلى فقير عليه إيجار السكن.

#فتاوى | ما حكم صرف الزكاة إلى فقير عليه إيجار السكن.؟ الشيخ عبدالله المطلق.#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/0xiJd9KJJI — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 25, 2021

أبواب صرف الزكاة

وقال الشيخ المطلق خلال لقائه على برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إن الزكاة تدفع في إيجار السكن، وتدفع في إعانة الزواج، وتدفع في علاج الفقير، وتدفع في الأكل والشرب، وتدفع في تعليم الفقير حتى يتوظف، وتدفع في سداد الديون، مؤكدًا أنه لا مانع من ذلك.

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