الشيخ المنيع يوضح حكم تأخير الإفطار عن وقته

المواطن- ولاء المطرفي

أوضح، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، حكم تأخير الإفطار عن وقته.

#فتاوى | ما حكم تأخير الإفطار عن وقته؟.. معالي الشيخ عبدالله المنيع يُجيب.#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/dizqLBOyM0 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 24, 2021

وقال المنيع من خلال لقائه على برنامج “فتاوى” على قناة السعودية إن تأخير الإفطار عن وقته مخالف للسنة فقط، مشيراً إلى أنه لا يؤثر على صحة الصوم.

حكم تأخير الإفطار

وأضاف المنيع أنه ثبت عن رسول الله ﷺ قول “لا يَزَالُ النَّاسُ بخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ وَأَخَّرُوا السُّحُور” وهذا فضل من الله لأن هذا في مصلحة العبد وأن الله من على عبادة بأمور لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى.

وأشار المنيع إلى أن تعجيل الفطور وتأخير السحور فيه أجر وخير لأن تعجيل الفطور معناه أن يكون الإنسان في حاجة إلى الأكل والشرب وهو جائع ومع ذلك الفضل والأجر يكون في تحقيق الرغبات وهذا فضل عظيم.

تأخير السحور

وكذلك تأخير السحور لأن معناه تقليل زمن الصوم ، وقال المنيع مثال أن الذي يتسحر قبل طلوع الفجر بنصف ساعة ليس مثل الذي يتسحر قبل طلوع الفجر بخمس دقائق وهذا أفضل لأنه مع ذلك هو لا يزال يتمتع بالأكل وما يرغب به وهو أكثر مصلحه مني في جسدي.

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