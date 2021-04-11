الصحة: التجمعات ارتفعت بشكل صادم وأعلى مما كانت عليه قبل الجائحة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وشددت الصحة خلال مؤتمر اليوم للمتحدث محمد عبدالعالي على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات في شهر رمضان المبارك.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (548) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (383,321) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8360) حالة من بينها (915) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

ذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (398435) حالة، توفي منهم (6754) حالة.

التحذير من التهاون في الاحترازات

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

شارك الخبر







شارك الخبر