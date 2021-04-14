الصحة العالمية : حالات كورونا ارتفعت 22 % في شمال إفريقيا وشرق المتوسط

المواطن - متابعة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في شمال إفريقيا وشرق المتوسط.

تزايد حالات كورونا

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن عدد الحالات ازداد بنسبة 22% والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وطالبت المنظمة المصابين بأي مرض أن يبقوا في منازلهم لئلا يضروا الآخرين، مشيرةً إلى أن اللقاحات أصبحت متوفرة الآن، ولكن لا يزال هناك اختلال واضح في توزيع اللقاحات.

لقاح كورونا

من جهة أخرى كشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة أن تحور الفيروس له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليا مازالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أنها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

شارك الخبر







شارك الخبر