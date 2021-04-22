الصحة: العدوى تنتقل في 44% من الحالات قبل ظهور أعراض كورونا بيومين

المواطن - حائل

حذرت صحة حائل من أنه قبل ظهور أعراض فيروس كورونا وقبل أن يعرف المصاب بإصابته تنتقل العدوى في 44% من الحالات.

وأوضحت صحة حائل، في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الخميس: أنه يجب الالتزام دومًا بالإجراءات الاحترازية؛ لأن الشخص لا يعرف إن كان من أمامه مصابًا أم لا، متابعة: “للخروج من الجائحة، البس الكمامة، خد اللقاح، حافظ على التباعد الجسدي”.

كورونا في السعودية:

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الأربعاء، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة في السعودية وذلك بعد تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة.

وسجلت منطقة الرياض 431 حالة إصابة جديدة، ومنقطة مكة المكرمة 220، والشرقية 157، والمدينة المنورة 45، عسير 45، جازان 30، تبوك 25، القصيم 22، الحدود الشمالية 14، نجران 13، حائل 11، الجوف 10 والباحة 5 حالات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 408038 حالة وذلك بعد تسجيل 1028 إصابة جديدة، وإجمالي حالات التعافي 391362، وإجمالي حالات الوفاة 6858.

كما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 9818 حالة، من بينها 1145 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات السعودية، بحسب الصحة.

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