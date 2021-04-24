الصحة : اللقاح سيجعل كورونا من الماضي والمعاناة ذكريات

المواطن - الرياض

قالت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعتبر أهم وسيلة لإيقاف سرعة انتشار الفيروس بين الناس، مشيرة إلى أن أن اللقاح سيجعل الوباء من الماضي، والمعاناة من الذكريات.

طريقة عمل اللقاحات:

وأكدت الوزارة من خلال انفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في تويتر أن اللقاحات تعمل مع الجهاز المناعي للحماية من الفيروس، وذلك من خلال تعرف الجسم على الفيروس فور دخوله، والعمل على إنتاج أجسام مضادة لمحاربته، إضافة إلى تذكّر المرض وكيفية مكافحته.



الاحترازات الوقائية:

وشددت على ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين؛ لأنها تقلل فرص الإصابة والانتشار للفيروس.

مبادرة اللقاح في المنازل:

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة:

كما أطلقت الوزارة في وقت سابق، الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

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