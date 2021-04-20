الصحة تتيح المزيد من المواعيد في مراكز لقاح فايزر بالرياض وجدة

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة المزيد من المواعيد وتوفرها في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في كل من الرياض وجدة، وذلك تفاعلًا مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح.

إقبال كبير:

وتشهد مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، حيث أكدت الصحة أن عدد هذه المراكز يبلغ أكثر من 587 مركزًا حيث تم إعطاء 7410217 جرعة من لقاح كورونا في المملكة حتى الآن.

وحثت الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

أولوية:

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفرتها الصحة حيث يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر حاليًا لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

مراكز تقديم لقاح فايزر:

تجدر الإشارة أن مراكز تقديم لقاح فايزر في الرياض تشمل (فندق الهيلتون / فندق كراون بلازا/ معارض الرياض/ مستشفى الدرعية /مركز صحي الخليج/مركز صحي الندوة/مركز صحي الجزيرة/ جامعة الملك سعود/ جامعة الإمام/ مستشفى المواساة/ مستشفى الحبيب/مركز صحي المصيف/مركز صحي المنصورة/مستشفى قوى الأمن بصلبوخ/مركز صحي الأمير سلطان بالأحمدية/مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني) وأما مراكز تقديم لقاح فايزر في جدة فتشمل (مستشفى الولادة والأطفال / مستشفى جدة الميداني/ المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز/وزارة الحرس الوطني – مركز لقاحات كوفيد١٩/مطار الملك عبدالعزيز – الصالة الجنوبية/المركز الطبي الدولي).

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