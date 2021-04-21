الصحة ترد على امرأة تلقت لقاح كورونا دون أن تعلم بحملها

المواطن - الرياض

ردت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة على امرأة تلقت لقاح كورونا دون أن تدري أنها حامل في الشهر الأول من حملها.

وقالت المرأة في سؤال لها: “لم أعلم أنني حامل بالشهر الأول وتلقيت لقاح فايزر الجرعة الأولى ما العمل وهل يسبب تشوهات للجنين وإعاقات؟”.

وردت الصحة بالقول: “لا يوجد دراسات كافية يمكن من خلالها معرفة الاحتمالات الممكن حصولها من عدمها عند تلقي لقاح فيروس كورونا خلال فترة الحمل”.

الفئات الممنوعة من لقاح كورونا

وكانت الصحة قالت في وقت سابق إنه يمنع أخذ أي من لقاحي فايزر أو أسترازينيكا المعتمدين في المملكة لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، وباقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

وتابعت: وكذلك يمنع من أخذ اللقاح، الحوامل، والأطفال دون سن 18 سنة.

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