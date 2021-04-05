الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج فني رعاية مرضى

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “فني رعاية مرضى”.

وأوضحت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن فتح باب القبول والتسجيل بداية من يوم أمس الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤م إلى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٧م.

برنامج فني رعاية المرضى:

ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

من هو فني رعاية مرضى؟

ويساهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

1. سعودي/ـة الجنسية

2. ليس على رأس العمل

3. شهادة بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3/5 أو ما يعادلها في التخصصات التالية:

أحياء

أحياء دقيقة

تقنية حيوية

فيزياء

كيمياء

كيمياء حيوية

4. شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات أدناه:

(IELTS): 4.5

توفل :TOFEL

iBT: 53

CBT: 153

PBT: 475

كفايات اللغة الإنجليزية (STEP): 75

5. أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

التقديم على البرنامج:

ويمكن الإطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم من: هنا.

شارك الخبر







شارك الخبر