الصحة : لقاحات كورونا آمنة وفعّالة وعليكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أكدت الصحة أن لقاحات كورونا المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة، وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان، وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

التقيد بالتدابير الوقائية :

وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

حالات كورونا الجديدة:

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1070) حالة مؤكدة وتعافي (940) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9626) منها (1105) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (407010) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (390538) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6846) حالة “يرحمهم الله جميعًا”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

التوسع في مراكز لقاحات كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة؛ وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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