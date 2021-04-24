الصحة: مليون جرعة لقاح كورونا في أقل من أسبوع

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن وصول جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 8 ملايين جرعة من بينها مليون تم خلال أقل من أسبوع.

ودعت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي من أجل حجز موعد للحصول على اللقاح في أحد المراكز المنتشرة داخل كافة المناطق السعودية.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تسجيل (1072 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (858) حالة، كما تم تسجيل (9) وفيات جديدة

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (411263) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (394529) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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