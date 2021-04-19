الصحة: موعد تلقي اللقاح أهم موعد في حياة الإنسان لهذه المرحلة

المواطن - الرياض

وجه متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، العديد من النصائح ضمن حملة “نتعاون ما نتهاون” في شهر رمضان.

نصائح هامة:

وقال العبدالعالي في تغريدة له عبر تويتر: إنه يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم حضور التجمعات الاجتماعية، ولا داعي لأخذ المسحة قبل تلقي لقاح كورونا.

كما حث الآباء والأمهات من كبار السن على أخذ لقاح كورونا، مشددًا على أن موعد تلقي اللقاح أهم موعد في حياة الإنسان لهذه المرحلة، ويجب المبادرة بالوصول لأخذ اللقاح.

مستجدات كورونا في السعودية:

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (916) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (907) حالات تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (702،388) حالة ولله الحمد.

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