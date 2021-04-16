الصحة: نرصد ارتفاعًا مستمرًا في حالات كورونا الجديدة ونأمل التعاون

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

حالات كورونا الجديدة

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (964) حالة مؤكدة وتعافي(918) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9285) منها (1034) حالة حرجة.

إجمالي عدد الإصابات

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (403106) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (387020) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6801) حالة “يرحمهم الله جميعًا” كما تم إجراء (53744) فحص مخبري.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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