الصحة: 4 إجراءات مهمة تقي من انتقال عدوى كورونا

المواطن - الرياض
شددت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بما يلي:
- ارتداء الكمامة
- الالتزام بالتباعد
- الاهتمام بالتعقيم
- عدم المصافحة
مستجدات فيروس كورونا
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالة وفيات رحمهم الله.
كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1086) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (392,448) حالة ولله الحمد.
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