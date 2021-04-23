الصحة: 4 إجراءات مهمة تقي من انتقال عدوى كورونا

المواطن - الرياض

شددت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بما يلي:

ارتداء الكمامة

الالتزام بالتباعد

الاهتمام بالتعقيم

عدم المصافحة

مستجدات فيروس كورونا

يذكر أن وزارة الصحة⁩، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالة وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1086) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (392,448) حالة ولله الحمد.

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