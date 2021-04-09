الصحة : 44 % من حالات عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة أن 44 % من حالات عدوى كورونا المستجد تحدث قبل ظهور أعراض كورونا على المصاب.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (904) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (540) حالة، كما تم تسجيل (9) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (396758) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (382198) حالة.

ارتفاع حالات كوفيد-19

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7823) حالة من بينها (898) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

لقاح كورونا في السعودية

وبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في المملكة قرابة 6 ملايين شخص فيما تتواصل عملية تقديم اللقاح في كافة مناطق المملكة بالمجان للمواطنين والمقيمين.

وكانت وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

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