الصرامي مبرئًا حمدالله: لقطته مفبركة !

المواطن - محمد سمعه

فجر سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل بقوله: إن لقطات المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر التي فعلها مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي مفبركة وليست حقيقية.

الصرامي ينصح رئيس الانضباط وأعضاءها:

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “نصيحة لرئيس لجنة الانضباط، وأعضائها، سارعوا لتصحيح قراركم، فاللقطة مفبركة، وحمدالله يدعو الله أن يرفع القرار عنه، تذكروا الدعاء سلاح المؤمن، والعاقل اللي يسمع النصيحة”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، قررت إيقاف اللاعب المغربي لمدة 15 يومًا مؤقتًا، لحين الانتهاء من التحقيقات في حركاته المشينة، في مباراة الفيصلي، والذي خسرها النصر، بهدف دون رد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

رد حمدالله بعد إيقافه لمدة 15 يومًا:

وعلق اللاعب المغربي على إيقافه عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إني أتصدق بعرضي على كل من ظلمني”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المغربي ظهر فيه وهو يتصرف بشكل غير لائق مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي.

وسيغيب اللاعب المغربي حمدالله عن مباراة ضمك، غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر، قبل مواجهة ضمك، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 36 نقطة.

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