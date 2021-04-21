الصرامي يثير الجدل بعد لقطة البليهي

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، الجدل بعد أن طلب معاقبة علي البليهي مدافع الهلال؛ بسبب توجهه للمايكروفون بعد إحرازه الهدف الأول لـ الأزرق في شباك نادي استقلال دوشنبه الطاجيسكتاني.

هل يُعاقب البليهي ؟

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “مدافع الهلال البليهي ذهب للمايكروفون الخاص بالقناة الناقلة، بعد هدفه، فهل يُعاقب مثل حمدالله، براءة حمدالله”.

وأتى ذلك على خلفية مطالبة بعض الإعلاميين المنتمين لـ الهلال، للجنة الانضباط بمعاقبة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، بعد تصرفاته التي حدثت في مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

وبالفعل، قررت الانضباط معاقبة حمدالله على تصرفه بدفع الكاميرا الناقلة للمباراة بالإيقاف مباراتين وتغريمه ماليًّا، ولكن تمت براءته من تهمة انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب وليد الأحمد لاعب الفيصلي.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، حيث سجل علي البليهي لـ الهلال بالدقيقة الـ40 ثم تعادل اللاعب هانونوف بالدقيقة الـ42.

يذكر أن مباراة الفريقين تُقام حاليًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

مشوار الهلال السعودي آسيويًّا:

وكان نادي الهلال فاز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بالجولة الثانية، بثنائية دون رد، وتعادل بالجولة الأولى مع نادي أجمك الأوزبكي بنتيجة هدفين لكل فريق.

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