الصرامي يستعين بأخطاء الهلال للدفاع عن النصر

المواطن - مروة نبيل

أبدى المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، استياءه من تجاهل أخطاء لاعبي الهلال، والتركيز على أي خطأ يقع فيه لاعبو العالمي.

الصرامي يُعلق على أخطاء لاعبي الهلال

وقال الصرامي: “عبدالله المعيوف لعب دور صانع اللعب في هدف أجمك الأول في مرمي الهلال ومر الخطأ مرور الكرام، محمد البريك ضبطته الكاميرات معترضًا على قرار استبداله في مباراة أجمك ومر الاعتراض مرور الكرام”.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “فلماذا تم تجاهل ذلك والتركيز على أخطاء حمدالله ووليد عبدالله؟!”.

وكان حارس المرمى وليد عبدالله قد استقبل هدفًا خلال مباراة النصر وفولاد الإيراني لعدم تعامله مع الكرة بشكل جيد، فيما دخل عبدالرزاق حمدالله في مشادة مع المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري أبطال آسيا

ولعب النصر ضد فولاد الإيراني على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ويتصدر العالمي مجموعته برصيد 5 نقاط.

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

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