الصرامي يُثير الجدل بشأن ذهبيي الهلال

المواطن - مروة نبيل

أبدى المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، رأيه في عدم إعلان الهلال عن قائمة الأعضاء الذهبيين حتى الآن.

تعليق الصرامي على قائمة الهلال الذهبية:

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هناك أسئلة لا يمكن تحديد موعد ثابت لمعرفة تفاصيلها والإجابة عنها.. مثل متى يعلن نادي الهلال الصديق قائمته الذهبية والعادية؟!”.

وشهدت تغريدة سعود الصرامي تفاعلًا كبيرًا، حيث دافع معظم متابعيه عن نادي الهلال وأكدوا أنه يحظى بدعم كبير ولا يحتاج إلى الإعلان عن أعضائه الداعمين، فيما شدد البعض الآخر على أنهم لا يكشفون التفاصيل كما يحدث في بقية الأندية.

الأعضاء الذهبيون في الأندية:

وكشفت أندية عديدة خلال الفترة الماضية عن أعضائها الذهبيين، وفي مقدمتهم نادي النصر الذي يحظى بدعم عدد كبير، وهو ما ظهر بوضوح بعد رحيل إدارة صفوان السويكت وتزكية مجلس مسلي آل معمر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق ذاته، أعرب مسؤولو الأهلي والاتحاد عن عدم وجود دعم من الذهبيين لهم، وشهدت الـ24 ساعة الماضية تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الاتحادية للاشتراك في العضوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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