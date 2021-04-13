الصين تقتحم عالم العملات الرقمية

المواطن- متابعة

أطلق البنك المركزي في الصين أضخم عملة رقمية حكومية في العالم، حيث تخضع العملة الصينية حاليًا للمرحلة التجريبية، وهي خطوة سببت إزعاجاً للولايات المتحدة على ما يبدو.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن جمهورية جزر البهاما في البحر الكاريبي كانت أول دولة تطلق عملة رقمية حكومية، ثم تلتها الصين التي ينظر إلى عملتها اليوان الرقمي على أنها الأقوى.

عملة اليوان الرقمي

وتختلف عملة اليوان الرقمي عن غيرها من العملات الرقمية، حيث إن ثمة جهة واضحة تملكها أو تديرها، بخلاف بقية العملات التي تبدو خارج السيطرة.

ولم يكن الأمر سهلا، إذ استغرق سنوات حتى تم الوصول إلى هذه العملة، وقد صُمم اليوان الصيني الرقمي من أجل تتبع جميع التحركات المالية، وعلى سبيل المثال ستعرف الدولة التفاصيل الكاملة لكل ما اشتراه شخص ما عبر هذه العملة ومن أين.

مخاوف الولايات المتحدة

ومن جهة أخرى، فإن العملة الصينية ستكون مفصولة عن النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي.

وفي المقابل، أبدى عدد متزايد من الأميركيين اهتماما بمشروع الدولار الرقمي، ومن بينهم أعضاء في الكونغرس، الذين سألوا وزيرة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) عن المشروع خلال جلسات استماع بهذا الشأن، مؤخرا.

وتقول تقارير إعلامية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بدأت في التحرك ضد العملة الصينية الوليدة، وسط مخاوف من أن تكون جزءا من محاولة أكبر لإسقاط الدولار باعتباره عملة الاحتياطات النقدية في العالم.

ويبحث مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون مجلس الأمن القومي، تداعيات إطلاق هذه العملة، التي ربما تشكل التفافا على العقوبات الأميركية، وفق وكالة بلومبرغ.

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