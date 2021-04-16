العبيد يُورط النصر

المواطن - محمد سمعه

ورط عبدالرحمن العبيد، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بـ النصر، فريقه وذلك بعد أن أكد إصابته اليوم الجمعة بـ فيروس كورونا.

" الحمدلله على كل حال "

تم تأكيد اصابتي بفيروس كورونا

وأسأل الله عز وجل أن يشفيني ويشفي جميع المصابين 🤲🏻 — عبدالرحمن العبيد (@da7oom_13) April 16, 2021

عبدالرحمن العبيد يُعلن إصابته بـ كورونا:

وكتب مدافع النصر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الحمد لله على كل حال، تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا، وأسأل الله عز وجل أن يشفيني ويشفي جميع المصابين”.

وبعد التأكد من إصابته، سيغيب مدافع النصر عن مواجهة الغد ضد نادي السد القطري في الجولة الثانية بـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تعديلات سيقوم بها مينيز:

وبعد إصابة العبيد، قد يقوم المدرب البرازيلي مانو مينيز بجعل عبدالله مادو ظهير أيسر وإجراء بعض التعديلات على خط الدفاع في مواجهة السد.

ويطمح نادي النصر إلى مصالحة جماهيره بالفوز على السد غدًا، وذلك بعد التعادل أول أمس الأربعاء مع فريق الوحدات الأردني بالجولة الأولى بدون أهداف.

يذكر أن نادي النصر كان خسر من فريق ضمك بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت في المحالة.

وكان النصر وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، ولكنه خسر تذكرة الصعود للدور النهائي لصالح فريق بيرسبوليس الإيراني.

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