العثور على كنز في ملاكا الماليزية يعود لأكثر من 500 عام

المواطن- محمد داوود- كوالالمبور

تم العثور على ما مجموعه 30 قطعة أثرية مصنوعة من الخشب يُعتقد أنها من سفينة تجارية في عهد سلطنة ملاكا منذ أكثر من 500 عام، وذلك خلال عمليات حفر أثري في الولاية.

مئات العملات القديمة:

وقال رئيس لجنة السياحة والتراث والثقافة في ملاكا محمد جيلاني خميس: إنه إلى جانب قطع الخشب الصلب (المربو)، هناك مئات العملات القديمة من عهد السلطان محمود (1488- 1511)، بالإضافة إلى العملات المعدنية الهولندية والبرتغالية، في حين تم اكتشاف قطع الخزف من سلالة مينغ وتشينغ.

تنقيب القطع الأثرية:

وأوضح في مؤتمر صحفي أنه تم اكتشاف تلك الآثار خلال عملية بحث قام بها قسم الآثار في إدارة التراث الوطني (JWN) ومؤسسة متحف ملاكا (بيرزيم)، حيث بدأت الحملة في 25 مارس الماضي، مؤكدًا أن حكومة الولاية ستتخذ خطوات فورية لضمان استمرار التنقيب عن القطع الأثرية، أو ما أسماه الكنز الوطني في ولاية ملاكا حتى يمكن حمايتها.

وتابع جيلاني أن حكومة الولاية تخطط لتقديم مخصصات طارئة لضمان سير المشروع بسلاسة؛ لأنه يعتقد أن المزيد من القطع الأثرية مدفونة هناك.

رادار اختراق الأرض:

وأكد أنه يتم استخدام أدوات خاصة مثل رادار اختراق الأرض (GPR)، لتحديد موقع السفن الغارقة وغيرها من المصنوعات اليدوية؛ بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وبناء الجدار البحري منذ عام 2015.

وفي ذات الوقت، يتم حاليًّا تحليل القطع الأثرية، في حين سيتم عرضها للجمهور في وقت لاحق، بحسب ما أكدت حكومة ولاية ملاكا.

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