العثور على كنز لـ داعش مدفون في بيوت الموصل

المواطن- متابعة

عثرت القوات العراقية على مبالغ مالية طائلة، كان قد استولى عليها تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرته على مدينة الموصل، شمالي البلاد.

مبالغ مالية ضخمة وذهب وفضة

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في تويتر: أعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني، أن قيادة شرطة محافظة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولت عليها عصابات داعش الإرهابية خلال فترة سيطرتها على مدينة الموصل كان قد خبأها ودفنها في أحد الدور السكنية في المنطقة القديمة.

ونشر يحيى رسول عبر تويتر صورًا لمبالغ مالية ضخمة، تنوعت بين عملة الدولار والدينار العراقي، بالإضافة إلى 17.5 كيلوغرام من سبائك فضة و458 غرامًا من قطع نقدية ذهبية.

ملاحقة فلول داعش

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددًا.

وكان العراق قد أعلن في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات معه.

وتمكنت المدن التي كانت يومًا معقل من معاقل التنظيم مثل مدينة الموصل من أن تعاود الحياة شيئًا فشيئًا، ومع ذلك لا زالت بعض المدن العراقية تشهد عمليات إرهابية آخرها تفجير وقع في وقت مبكر من اليوم استهدف إحدى الأسواق الشعبية بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

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