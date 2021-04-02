العسيري يروي تفاصيل دخول شخص إلى الحرم حاملًا سكينًا وكيف تغلب عليه بالكرسي

المواطن - مكة المكرمة

كشف المواطن أحمد علي العسيري، عن تفاصيل سيطرته على شخص تم القبض عليه في الحرم المكي، وھو يردد عبارات مؤيدة لجماعة إرھابية حاملا سلاحاً ابيضاً.

#فيديو

البطل أحمد علي العسيري يروي تفاصيل واقعة دخول "شخص" إلى #الحرم_المكي حاملا سلاحا أبيضا، وكيف تمكن العسيري من التغلب عليه وإسقاط سلاحه#تواصل#قناة_الرسالة pic.twitter.com/rQ5UAR4E8i — قناة الرسالة (@alresalahnet) April 2, 2021

دفاع عن بيت الله الحرام:

وقال العسيري الذي يعمل حارسًا للأمن بالمسجد الحرام، في مداخلة هاتفية على قناة الرسالة: إنه بعدما شاھد الشخص يحمل سكينًا ويردد الشعارات المخالفة، لم يتمالك نفسه، وانھال عليه بالضرب عن طريق كرسي صلاة وجده أمامه.

وتابع أنه ركز الضرب على اليد التي يحمل فيھا الجاني السلاح الأبيض، مؤكدًا أن موقفه كان دفاعًا عن بيت الله الحرام والوطن، لافتًا إلى أن رجال الأمن بالحرم تعاملوا مع الجاني بكفاءة عالية، وتمكنوا من القبض عليه في وقت قياسي، قبل أن يصيب أحدًا من المعتمرين والزوار.

الأمن يعلن التفاصيل:

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن قوة أمن الحرم المكي الشريف تمكنت من ضبط شخص يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17/ 8/ 1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة.

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