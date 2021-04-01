العفالق يكشف أهداف الرابطة

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالعزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين، تفاصيل اجتماع الأربعاء بين الرابطة وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العفالق يكشف ما تركز عليه الاجتماع:

وتحدث العفالق لـ برنامج “الديوانية” قائلًا: “الأجندة اليوم تركزت على إقرار اللائحة التجارية وحصر الحقوق، وسيتم تكليف شركة تسويق في المرحلة القادمة للعمل على تسويقها”.

وأضاف العفالق: “بالإضافة لذلك، لقد بدأنا في عملية إعداد إستراتيجية للرابطة، ونحن تعاقدنا مع شركة استشارية، وبدأنا الخطوات الأولى لتحقيق هذا الأمر، والعمل على تحقيق الطموحات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة”.

وواصل رئيس رابطة الدوري قائلًا: “تكلمنا عن كيفية تسويق المنتج ومباريات الأندية، وما علاقة الرابطة بذلك، وتحدثنا بأمور أخرى تتوافق مع علم التسويق بمجال كرة القدم”.

وكان اجتماع رابطة الدوري، شهد تواجد عددًا من رؤساء الأندية مثل فهد بن نافل رئيس الهلال، وخالد الدبل رئيس نادي الاتفاق وفهد المطوع رئيس نادي الرائد.

حضور جماهيري بنسبة 40%:

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أعلنت عن موافقة الجهات الأمنية المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، على السماح بحضور الجماهير “المحصنة”، للمباريات الرياضية بنسبة 40% بدءًا من 5 شوال، الموافق 17 مايو المقبل.

وسوف تُستأنف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من 8 إبريل الحالي.

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