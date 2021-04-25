العلامات الأمنية في فئة الـ200 ريال الجديدة

المواطن - الرياض

قال مدير إدارة العملة في البنك المركزي السعودي نايف الشرعان، أن فئة الـ200 ريال الجديدة التي تم الكشف عنها اليوم ليست عملة تذكارية بل هي عملة قانونية رسمية من ضمن فئات الإصدار السادس، وتتميز بالعديد من العلامات الأمنية.

فيديو | مدير إدارة العملة بـ #البنك_المركزي لـ #نشرة_النهار: طبعت فئة الـ 200 ريال وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية #الإخبارية pic.twitter.com/qmrEbECVB6 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 25, 2021

العلامات الأمنية في فئة 200 ريال

وكشف الشرعان في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن العملة الجديدة تتضمن العديد من العلامات التي يمكن من خلالها التأكد من سلامتها حتى للمكفوفين.

وتابع من أهم هذه العلامات؛ الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد الذي يحمل شعار الدولة وقيمة الفئة، والذي يظهر عند تحريك الورقة، إضافة إلى الخيط الفضي اللامع الذي يحمل شعار الدولة وقيمة الفئة، لافتًا إلى وجود علامة خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر بحيث يتعرفون عليها من خلال اللمس.

العملة الجديدة تخلد ذكرى رؤية 2030

وكان البنك المركزي السعودي أعلن عن طرح فئة مئتي ريال من العملة الورقية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030″، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، وذلك استنادًا إلى المادة “الرابعة” من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ.

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