العلا مفتاح كشف أسرار حضارة قديمة شبه منسية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وصفت مجلة سميثسونيان العلا بأنها مكان تخرج فيه الأعمدة من الرمال مثل البذور المتناثرة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تكون مفتاحًا لكشف أسرار حضارة قديمة شبه منسية وهي الأنباط.

وقال التقرير إن العلا لطالما كانت محطة تتلاقى فيها الحضارات والشعوب منذ أقدم الأزمنة، بسبب موقعها الاستراتيجي على طريق التجارة البري قبل الإسلام ومن ثم على طرق الحج في الفترة الإسلامية.

وتتميز منطقة العلا بتاريخها وثقافتها الساحرتين، وبالإضافة إلى ذلك فهي موطن خام لمجموعة من النباتات المتنوعة والحيوانات البرية، وهي تضم أيضًا محمية شرعان الطبيعية التي تمتد على مساحة 1500 كيلومتر مربع وتضم الوديان الصخرية والصحراء المتناثرة والأودية المغطاة بسجاد من الأزهار البرية التي توفر كنزًا من عجائب الطبيعة.

ويأتي ذلك بعد أن أحيا مغني الأوبرا الإيطالي العالمي آندريا بوتشيلي، حفلًا غنائيًا في العلا وهي مدينة صحراوية قديمة تضم جبالا من الحجر الرملي ومنحوتات معقدة وعشرات المقابر التاريخية.

وتم بث العرض مباشرة على قناة بوتشيلي على منصة YouTube، وقد انضم إليه فنانون آخرون، بما في ذلك ابنه ماتيو بوتشيلي وأعضاء في الفيلهارمونية العربية.

الحفل الثالث لـ أندريا بوتشيلي

ويعد هذا الحفل الثالث لبوتشلي في العلا وتعمل السعودية اليوم على تحويل هذا الموقع الأثري إلى وجهة سياحية في إطار خططها للانفتاح على السياحة وتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030.

وقد أحيا مغني الأوبرا الإيطالي العالمي آندريا بوتشيلي، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا في العلا (شمال غربي السعودية) للمرة الثالثة.

تحويل العلا لوجهة عالمية للفنون

ويأتي حفل بوتشيلي بعد يوم من إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرؤية التصميمية للعلا، التي تهدف لتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.

ويذكر أن بوتشيلي أقام حفلين في العلا في السابق، في مسرح المرايا المجاور للمنطقة الأثرية.

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