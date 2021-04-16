العمري يكشف معلومة خطيرة عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي غرم العمري خلال تصريحات إعلامية، معلومة خطيرة عن فريق الأهلي، كانت السبب وراء خسارة الفريق الثقيلة ضد نادي الاستقلال الإيراني بخماسية مقابل هدفين في دوري أبطال آسيا.

لاعبو الأهلي يسيرون بـ مبدأ “الشللية”

وقال العمري لـ برنامج “الدوري مع وليد” : ” عندي معلومة خطيرة ومتأكد منها بنسبة 100%، هي وجود انقسام بين لاعبي الراقي في غرفة خلع الملابس، كل 5 أو 6 لاعبين يسيرون بمبدأ الشللية والأحزاب، وهذا مؤشر خطير يعكس وضع الراقي بالفترة الحالية”.

وتابع العمري: ” إذا استمر وضع الراقي بهذا الشكل، الراقي سوف يتذيل ترتيب مجموعته الآسيوية وستحدث كوارث”.

أرقام كارثية لـ الراقي

وخسر الراقي للمرة الأولى بخماسية طوال مشاركته بـ دوري أبطال آسيا، كما للمرة الأولى أيضًا لا يحقق الراقي، الفوز طوال 9 مباريات متتالية في تاريخه، وللمرة الأولى يخسر الراقي في 7 مباريات متتالية طوال تاريخه.

واستمر مسلسل النتائج المخيبة لـ الأهلي ، حيث خسر سبع مرات متتالية بالفترة الأخيرة، بواقع 6 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومباراة بـ دوري أبطال آسيا.

وسيلعب الراقي، مع فريق الدحيل القطري بعد غد الأحد في الجولة الثانية بـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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