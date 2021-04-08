العويس: لاعبو الأهلي يحرجون أنفسهم !

المواطن - محمد سمعه

أبدى الحارس الدولي محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي حزنه على خسارة الراقي من الرائد اليوم الخميس بثلاثية مقابل هدفين.

حارس الأهلي يكشف ما يحدث بالفريق

وتحدث العويس للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “جميع الأندية تستغل ظروف الراقي لتفوز علينا، نحن نعيش فترة صعبة للغاية ولكننا نحاول قدر الإمكان تحسين نتائج الفريق، ولكن ما باليد حيلة”.

وتابع العويس: ” ما يحدث للراقي حاليًا يُحرج اللاعبين وهذه النتائج تُحرجنا لأننا لا نستطيع إسعاد الجماهير، ولكن الراقي به لاعبون دوليون قادرون على الفصل بين تواجدهم في النادي أو مع منتخبات بلدانهم، وضع الفريق الحالي أثر علينا بالسلب جميعًا، ونتمنى حدوث الأفضل بالفترة المقبلة”.

هدفا عسيري والسومة لم يُسعفا الراقي

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم الرائد بثلاثية دون رد أحرزها كل من كريم البركاوي هدفين في الدقيقتين الـ15 والـ24، بينما أصاف اللاعب أرنود دجوم الهدف الثالث لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ27.

وتلقى الراقي الخسارة السادسة له تواليًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.

شارك الخبر







شارك الخبر