الغذاء والدواء ترد على أكثر الإشاعات انتشارًا في رمضان ومنها خطورة التوت المركز

المواطن - الرياض

أصدرت هيئة الغذاء والدواء دليلًا لأكثر الإشاعات انتشارًا في شهر رمضان.

التوت المركز والحليب:

وبحسب ما ذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أبرز الشائعات في رمضان منها أن مشروب التوت المركز أخطر مشروب يمكن أن يدمر الجسم بسبب المواد المضافة، وكذلك لا يوجد فرق بين الحليب كامل الدسم والحليب قليل الدسم، والتفريق بينهما هدفه تجاري.

الشعرية سريعة التحضير:

وكذلك شائعات، أن الرموز التي تبدأ بحرف E على بعض المنتجات الغذائية ترمز إلى منتجات وصبغات خطيرة ضارة بالصحة، وكذلك الشعرية سريعة التحضير تسبب السرطان، وأيضًا مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان.

ويمكن الاطلاع على دليل الغذاء والدواء من خلال الرابط التالي: هنا.

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