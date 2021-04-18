الفتح وضمك أحباء بالتعادل بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الفتح وضمك بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الفتح وضمك:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل النموذجي، أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب سفيان بن دبكة بالدقيقة الـ44 من عمر المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم، النموذجي على فريق ضمك بهدف دون مقابل.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، كثف نادي ضمك من محاولاته الهجومية ليتمكن اللاعب إيميليو زيلايا من إحراز هدف التعادل لفارس الجنوب من ركلة جزاء بالدقيقة الـ65.

ولم يحدث أي جديد في المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الفتح وضمك.

وأصبح رصيد النموذجي بعد التعادل 35 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد ضمك 28 نقطة بالمركز الـ14، ليعزز من فرص بقائه في دوري المحترفين السعودي.

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