الفتح يسعى لرد اعتباره أمام التعاون بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تعود منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الأحد بمواجهة بين التعاون والفتح وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28.

وستنطلق المباراة اليوم بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتم تقديم المباراة بين الفريقين، كما تم تقديم موعد مباراة القادسية والفيصلي بالجولة الـ28، وذلك بسبب وصول الفيصلي والتعاون إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المنتظر إقامته أواخر شهر مايو المقبل.

سببان يدفعان الفتح لرد الاعتبار

ويرغب نادي الفتح، في الثأر من نادي التعاون والفوز عليه، وذلك بسبب إقصاء سكري القصيم للنموذجي من بطولة كأس الملك، بعد الفوز عليه يوم 4 إبريل الجاري بثلاثية لهدفين في دور نصف النهائي، كذلك فاز التعاون على النموذجي في الدور الأول من دوري المحترفين بنتيجة هدفين لهدف.

ويسعى فريق التعاون إلى الفوز، وذلك لتعزيز تواجده بالمركز الرابع في الدوري والمؤهل لـ دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، حيث أن الفوز على النموذجي يرفع رصيد التعاون إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بينما فوز النموذجي يجعله يصل للمركز الخامس برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة الفيصلي والقادسية

جدير بالذكر، أن الفيصلي سيواجه القادسية في الجولة الـ28 دوريًا مساء الخميس المقبل في تمام الساعة الـ9:35 مساءً بتوقيت المملكة.

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