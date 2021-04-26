الفتح يقلب الطاولة على التعاون برباعية بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الفتح المقدمة من الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق النموذجي لفوز هام برباعية مقابل هدفين.

التعاون ضد الفتح:

وبدأت مباراة التعاون ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث نجح مهاجم سكري القصيم، الكاميروني لياندر تاوامبا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11.

ولم يستمر تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون كثيرًا، ونجح النموذجي في إدراك التعادل عند الدقيقة 16 عن طريق مروان سعدان، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف آخر خلال أحداث الشوط الأول.

وسجل مروان سعدان هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الفتح بتقدم سكري القصيم بنتيجة 2/ 1.

النموذجي ينتفض في الشوط الثاني:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض لاعبو النموذجي، وتمكن سفيان بن دبكة من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 77.

وضغط الفريقان بحثًا عن هز الشباك، ونجح محمد مجرشي في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 80 بعد متابعته لكرة ساقطة من الحارس، وتمكن التعاون من إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 83 عن طريق كاكو، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سكري القصيم عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نفذها كاكو بنجاح، لتنتهي مباراة التعاون ضد الفتح بتحقيق النموذجي لفوز هام بنتيجة 4/ 3.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 41 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع النموذجي رصيده إلى 38 نقطة.

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