الفراج: أؤيد رحيل مؤمنة ولكن !

المواطن - محمد سمعه

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أنه يؤيد رحيل عبدالإله مؤمنة عن رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج يرد على مغرد: مؤمنة لازم يمشي لكن لا يمكن أن يقفز "بالباراشوت" من الطائرة ويتركها بدون قائد.#قناة_SBC pic.twitter.com/UJOkISN8Wm — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 2, 2021

شرط لرحيل مؤمنة !

وقال الفراج ردًا على مشجع في برنامج “الدوري مع وليد” : “أنا أؤيد رحيله، ولكن لا يمكنه ترك النادي ويرحل ويقفز بـ “الباراشوت” من الطائرة إلا ويكون هناك قائد بديل يقود الطائرة”.

وأضاف الفراج: “أين البديل، مجرد ظهور البديل، يعني أن الرئيس الحالي سيرحل”.

وكان مؤمنة، تولى رئاسة النادي الأهلي بعد إعفاء أحمد الصائغ من رئاسة الراقي، بقرار من وزارة الرياضة.

عمومية طارئة تناقش أحوال النادي الأحد

وسيعقد الراقي، جمعية عمومية طارئة غدًا الأحد، حيث تنطلق في تمام السابعة مساءً لمناقشة أمور النادي، وذلك بعد تعرضه لـ5 هزائم متتالية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن المدرب ريجيكامب الذي سبق له تدريب الهلال السعودي والوحدة والوصل في الإمارات، سيتولى تدريب الراقي لمدة 3 أشهر وحتى نهاية الموسم الحالي.

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