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الفراج: أؤيد رحيل مؤمنة ولكن !
قبل عقد عمومية الأهلي

الفراج: أؤيد رحيل مؤمنة ولكن !

2021/04/03
الساعة 12:35 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفراج: أؤيد رحيل مؤمنة ولكن ! وليد الفراج
المواطن - محمد سمعه

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أنه يؤيد رحيل عبدالإله مؤمنة عن رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

شرط لرحيل مؤمنة !

وقال الفراج ردًا على مشجع في برنامج “الدوري مع وليد” : “أنا أؤيد رحيله، ولكن لا يمكنه ترك النادي ويرحل ويقفز بـ “الباراشوت” من الطائرة إلا ويكون هناك قائد بديل يقود الطائرة”.

وأضاف الفراج: “أين البديل، مجرد ظهور البديل، يعني أن الرئيس الحالي سيرحل”.

وكان مؤمنة، تولى رئاسة النادي الأهلي بعد إعفاء أحمد الصائغ من رئاسة الراقي، بقرار من وزارة الرياضة.

عمومية طارئة تناقش أحوال النادي الأحد

وسيعقد الراقي، جمعية عمومية طارئة غدًا الأحد، حيث تنطلق في تمام السابعة مساءً لمناقشة أمور النادي، وذلك بعد تعرضه لـ5 هزائم متتالية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن المدرب ريجيكامب الذي سبق له تدريب الهلال السعودي والوحدة والوصل في الإمارات، سيتولى تدريب الراقي لمدة 3 أشهر وحتى نهاية الموسم الحالي.

 


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