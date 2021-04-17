الفراج: النفيعي لم يُلمح لرئاسة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الحقيقة حول اقتراب ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي، وذلك في ظل الأزمات التي يُعاني منها الراقي حاليًّا.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج رد على مغرد: ماجد النفيعي لم يلمح لترشحه.. الأهلي الله يعينهم في دوامة.. لا تريدون مؤمنة ولا أحد يريد أن يترشح..#قناة_SBC pic.twitter.com/zvfYqxXcbG — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 16, 2021

ماجد النفيعي لا ينوي الترشح:

ورد الفراج على مغرد في برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “النفيعي لم يُلمح للترشح لرئاسة الراقي، وأعتقد أنه لا يملك النية، إذا كان يملك النية، أتمنى أن يُلمح لهذا ولو حتى بتغريدة”.

وتابع الفراج: “الله يعين كل من ينوي الترشح، الراقي في دوامة، والجميع لا يرغب بالترشح؛ نظرًا للظروف الحالية”.

وفي سياق آخر، كشف الناقد الرياضي غرم العمري خلال تصريحات إعلامية، معلومة خطيرة عن فريق الأهلي، كانت السبب وراء خسارة الفريق الثقيلة ضد نادي الاستقلال الإيراني بخماسية مقابل هدفين في دوري أبطال آسيا.

الأهلي يعاني من الشللية:

وقال العمري لـ برنامج “الدوري مع وليد”: ”عندي معلومة خطيرة ومتأكد منها بنسبة 100%، هي وجود انقسام بين لاعبي الراقي في غرفة خلع الملابس، كل 5 أو 6 لاعبين يسيرون بمبدأ الشللية والأحزاب، وهذا مؤشر خطير يعكس وضع الراقي بالفترة الحالية”.

وتابع العمري: ”إذا استمر وضع الراقي بهذا الشكل، الراقي سوف يتذيل ترتيب مجموعته الآسيوية وستحدث كوارث”.

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