الفراج: رشحت الجابر لـ الأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن ترشيحه سامي الجابر نجم الهلال السابق، لتدريب ناديي الأهلي والاتحاد خلال فترة سابقة.

وغرد الفراج قائلًا: “نعم اقترحت سامي الجابر لتدريب الأهلي بعد رفض اتحاد الكرة التعاقد مع يوسف عنبر، وسبق أن اقترحت نفس الاسم على أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في مرحلة سابقة، بعض الجماهير أعماها التعصب تجاه قائد المنتخب ونادي الهلال السابق، حتى لو كان في التعاقد خيرًا لناديهم، تجاهلوا عقلية أول متوسط”.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الأربعاء عن تعاقده مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، لتدريب الراقي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وذلك بسبب سوء النتائج.

الجابر رُشح لتدريب النصر

يذكر أن اسم الجابر تردد لتدريب نادي النصر بفترة ماضية، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لكن إدارة العالمي قررت تعيين المدرب الكرواتي ألين هورفات.

ويسير المدرب البرازيلي فابيو كاريلي بشكل جيد مع نادي الاتحاد حيث قاد الفريق لنهائي البطولة العربية، وقاد العميد أيضًا للوصول للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُعاني فنيًا

أما النادي الأهلي فيعاني على المستوى الفني حيث تراجع الفريق حاليًا للمركز السابع في جدول الترتيب، وخسر 5 مباريات متتالية في دوري المحترفين، كان آخرها ضد نادي الفتح.

وسبق لـ سامي الجابر تدريب ناديي الهلال والشباب، ونادي الوحدة الإماراتي.

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