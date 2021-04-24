الفراج ينصح حمدالله

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، نصيحة إلى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك بسبب طريقة احتفاله بهدفه في شباك نادي فولاد الإيراني خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ4 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ماذا فعل حمدالله ؟

وكان اللاعب المغربي أحرز الهدف الثاني للعالمي في شباك فولاد وقام بوضع إصبعه على فمه في إشارة منه لطلب الصمت من منتقديه بالفترة الأخيرة.

وقال الفراج في حلقة اليوم “السبت” بـ برنامج ” الدوري مع وليد” : ” حمدالله يطلب من منتقديه الصمت ؟!، من انتقدوا اللاعب المغربي ليست الجماهير فقط بل الجماهير والنقاد الرياضيين، وإذا أحرز هدفًا، فالجمهور النصراوي يغفر له، ولكن النقاد الرياضيين ينتقدونه بسبب تصرفاته”.

تعليق الفراج:

وتابع وليد الفراج: “رسالتي للاعب النصر أننا لسنا في نهاية الموسم ليقوم بهذه الحركة، نحن في نصف الموسم، ولننتظر حتى نهاية الموسم الحالي لتفعل ما تريد، لأن ما نراه حاليًّا هو ليس حمدالله 2019 مع النصر، على ما يبدو أنه غادر الفريق ولم يعد حتى الآن”.

وكان النجم المغربي سجل الهدف الثاني لـ النصر بالدقيقة الـ86 في شباك نادي فولاد أمس الجمعة.

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